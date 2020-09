Hijo menor de Juan Gabriel estalla en contra de Joaquín Muñoz y le pide que deje descansar a su padre

Ciudad de México.- El hijo menor de Juan Gabriel, Jean Aguilera, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, solicitó a Joaquín Muñoz, que deje en paz a su papá, al asegurar que sigue vivo e inventar muchas cosas.

En su relato el joven mencionó que ya deje en paz al cantante, al solicitar que respete la memoria de su padre, pues afirma que 'El Divo de Juárez' vive con él.

Al principio me enojé, porque viví algo traumático y luego dicen que no murió, lo vi, lo tuve que identificar el cuerpo, al principio me molesté, pero después me di cuenta de que el que se enoja pierde", dijo.