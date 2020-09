¡Indignante! Salma Hayek recuerda polémica portada en la que sufrió dura humillación

View this post on Instagram

#tbt En agosto de 1996 salu00ed en la portada de la revista Los u00c1ngeles. Estaban rindiendo un homenaje al u00e1lbum de Herb Alpertu2019s Tijuana Brass u0026#34;Whipped Cream u0026amp; Other Delightsu0026#34; para un numero dedicado a los restaurantes, asu00ed que me vistieron con crema batida e incluso me pusieron una cereza en la cabeza. Lu00e1stima que ni siquiera mencionaron mi nombre en la portadau2026