Kendall Jenner comparte fotografías de sus pequeñas vacaciones con amigos

Estados Unidos.- La socialité y modelo, Kendall Jenner, enamoró a sus seguidores con sus más recientes fotografías, en la cual posa con un traje de baño de hilo con estampado floral y otras imágenes de sus pequeñas vacaciones.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians fue vista con diferentes trajes de baño mientras aprovechaba al máximo su tiempo fuera de Los Ángeles y la ciudad de Nueva York.

La celebridad tituló las imágenes, “Amo los lagos”, donde queda más que claro que a Jenner le gusta vacacionar en la naturaleza con sus amigos, por sus más recientes publicaciones.

Su hermana Kim Kardashian comentó rápidamente, "Yo también", y el ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, respondió: "¿Quién no?". Khloe Kardashian hizo clic en "Me gusta" al igual que otros 2 millones de usuarios de la plataforma.

Fuente: Instagram @kendalljenner