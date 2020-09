Linet Puente desata furor en Instagram con 'look' para 'Ventaneando': "Me vuelves loco"

View this post on Instagram

u00a1Buenos diu0301as alegriu0301a en este jueves que sabe a viernes! Asiu0301 #ladeldia de ayer en @ventaneandouno Agradeciendo cada diu0301a y disfrutando. Look: @tokyo_boutique_ ud83dudc60: @yourmaniac Styling: @arelivizuet Maquillaje: @exesymakeup Peinado: @andresjaramillohair Actitud: ud83dude4bud83cudffcu200du2640ufe0fud83dude18