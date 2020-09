Michelle Rubalcava se ausenta del programa 'De Primera Mano' tras presentar síntomas de Covid-19

Ciudad de México.- El conductor, Gustavo Adolfo Infante, mediante su intervención, en el programa De Primera Mano, relató que a Michelle Rubalcava, lo tuvieron que regresar a su casa debido a que presentaba síntomas de Covid-19.

Y es que muchos televidentes quedaron sorprendidos al notar que el periodista no estuvo presente, por lo que de inmediato comenzaron los mensajes para saber que ocurría.

Por el momento, él afirmó que todo está bien, sin embargo no pasó del susto, pues a pesar de algunos síntomas tuvo resultados negativo, por lo que mañana podría estar presente.

Yo no iba a venir a trabajar hoy, ya estaba listo para transmitir desde casa, pero la noche de ayer me hice el examen del Covid y ya me dieron los resultados y gracias a Dios salí negativo, por eso estoy aquí transmitiendo. Estoy libre de Covid", confirmó.