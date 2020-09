Miley Cyrus a un año del divorcio 'rompe' el silencio y habla de su relación con Liam Hemsworth: "Apesta"

Estados Unidos.- A más de un año de que Miley Cyrus y Liam Hemsworth confirmaran su separación a pocos meses de haber contraído nupcias, la intérprete de Wrecking Ball rompió el silencio sobre su separación asegurando que su divorcio realmente “apestó”.



Durante la entrevista que brindó para el podcast The Joe Rogan Experience, Cyrus manifestó:

Recientemente pasé por un divorcio muy público que apestaba… Lo que realmente apestaba no era el hecho de que yo y alguien a quien amaba nos dimos cuenta de que ya no nos amábamos como solíamos hacerlo. Eso está bien, puedo aceptarlo. Lo que no puedo aceptar es ser la villana, y todas esas historias", señaló Miley.