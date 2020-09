"No puedo cargar con el pasado": José Luis Rodríguez 'El Puma' perdona a sus hijas

Ciudad de México.- El famoso cantante venezolano, José Luis Rodríguez 'El Puma', se ha visto envuelto en una gran polémica con sus hijas mayores Liliana y Lilibeth, sin embargo aseguró no guardarles ningún rencor a pesar de su complicada relación.

El famoso comentó esto en un enlace virtual con el programa de televisión argentino Cortá por Lozano y señaló que luego de varios años distanciado de sus hijas, comprendió que a veces es mejor dejar cosas del pasado.

No puedo cargar toda la vida con el pasado, ya quedo atrás. No tengo resentimientos con ellas, las amo y las perdoné. (...) A veces uno no es afín, aunque sea familia. Los hijos son de Dios y tú los tienes que educar. Yo estoy tranquilo, no me gusta el escándalo y siempre hui de los chismes", dijo 'El Puma'.