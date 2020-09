¡No se queda callada! Sherlyn responde a críticas sobre su maternidad

Ciudad de México.- La actriz Sherlyn dio a luz a su primer hijo el pasado 31 de mayo a quien nombró André, desde entonces se ha dedicado a disfrutar esta nueva etapa de vida que tanto añoraba.

Sin embargo, la también conductora se ha enfrentado a duras críticas desde que anunció su embarazo y entre los reclamos más recientes está el color rosa de su pared, pero la famosa no quedó callada.

"Constantemente me preguntan por qué mi casa sigue siendo rosa, por qué todo para mí sigue siendo rosa. Para mí los colores siguen siendo eso, un color, no los percibo con otro tipo de juicio, ni creo que porque es azul va a ser niño y si es rosa es niña, me parece que no importa.”, aclaró.