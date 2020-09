Polémico conductor de 'Hoy' explota tras salir a la luz su 'despido' y hace fuerte declaración

Ciudad de México.- Diego Di Marco, fitness coach, conductor y productor, aclaró las declaraciones que aseguraban que había sido despedido del matutino Aquí Contigo de El Heraldo TV.

El conductor del programa Hoy, quien regresó en julio pasado al foro de Televisa para participar en su controversial sección 'Sistema Di Marco', reveló en una entrevista para TVNotas si en verdad fue sacado de este programa, donde era productor, a solo unos meses de entrar.

Cabe aclarar que fue la periodista Ana María Alvarado de Sale el Sol quien confirmó en su canal de YouTube que le habían dado las gracias de esa empresa a Di Marco pero que no se iba del matutino de Televisa, pues aclaró que contactó a Magda Rodríguez, la productora.

El fitness coach, quien también trabaja en TUDN con Ponte Fit, aclaró que esta información era falsa y que en realidad no lo despidieron, pues comentó que él fue quien decidió irse tras firmar un contrato de solo tres meses, donde le tocaba a él decidir si se iba o se quedaba.

Esto es falso, a mí nadie me corrió ni me despidieron, ni me quedé sin trabajo, afortunadamente en épocas de crisis pues yo tengo mucho trabajo", dijo contundente.

Además, añadió:

Te voy a explicar lo que pasó, desde el momento que me invitan a producir el matutino ('Aquí Contigo'), se firmó un contrato de tres meses, el cual terminó el pasado 31 de agosto, en lo que lo aterrizábamos, lo proyectábamos, y pasando ese plazo yo decidía si me quedaba o me iba", reveló.

Al preguntarle TVNotas por qué decidió irse, el polémico conductor fue tajante al decir que prefería quedarse con sus proyectos de deportes y continuar en Televisa de la mano de Magda, ya que antes no podía ir al programa por su carga de trabajo en aquel matutino.

Fue un proyecto, muy lindo, muy divertido, con un gran equipo, los jefes me pidieron que me quedara más tiempo, pero pues decidí quedarme mejor en mis proyectos de deportes y seguir en Televisa. Magda y Andrea Rodríguez (productoras) me pedían que regresara a las secciones de 'Hoy', pero pues me era imposible, no podía con todo. Ahora pues ya podré poner más orden con mis tiempos, así que próximamente sabrán de mí", concluyó.

Fuente: TVNotas e Instagram @diegodimarco