Por "ridículo y tramposo", Galilea Montijo destroza a conductor de 'Hoy' en vivo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 3 de septiembre se vivió un divertido momento en el programa Hoy que fue protagonizado por los conductores, Lambda García y Galilea Montijo.

Resulta que durante la dinámica de ¿A dónde voy?, el exnovio del actor Polo Morín no supo cómo describir la palabra "sala" para que Paul Stanley la adivinara y optó por mencionarla en inglés.

Living room", dijo Lambda mientras sus compañeros no paraban de chiflarle y gritarle.

Galilea no paró de imitar y lanzar fuertes burlas a Lambda durante toda la sección por su forma de hablar en inglés.

Im sorry for you... tú te crees muy de la high porque tu english", dijo la tapatía.