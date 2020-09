¿Problemas con Telemundo? Famoso conductor de espectáculos es citado ante la Corte

Estados Unidos.- Este jueves se dio la noticia de que uno de los conductores de Chisme no like estaba ausente de la emisión que se hace cada día porque se encontraba hablando con las autoridades.

Elisa Beristain informó al inicio de la transmisión a través del canal de YouTube Chisme no like que su compañero no iba a estar presente porque tuvo que ir anhttps://www.instagram.com/p/CEmfz9kJZVS/te la Corte por un asunto que él mismo contaría.

Mediante una llamada en vivo, Javier Ceriani declaró que el día de ayer en las instalaciones en donde trabaja, su carro fue vandalizado de donde robaron pertenencias importantes, incluído algo que padre le había regalado.

Vandalizaron mi carro, sacaron mi iPad, mi tarjeta de crédito, toda mi documentación y cosas personales misteriosamente, y gracias a Dios y a la justicia de este país, ya atraparon a la persona y estoy frente al juez en minutos para explicar qué es lo que pasó, qué cosas me sacaron".

Finalizó agradeciendo a la gente: "Es aclarar porque fue en las puertas de nuestro canal, lo que más me duele es una medallita de oro de m papá que antes de morir me la dio y la quiero recuperar o quiero recuperar mis cosas, la tarjeta la usaron y el banco pudo intervenir rápido pero muy eficiente la Policía de Los Ángeles".

