Se comen vivos a estos conductores de 'VLA': "Corran a esos pantalones cortos"

View this post on Instagram

u00a1El mejor resumen de @exatlonmx lo tienes en #VLA! ud83dude4cud83cudffbud83cudf8aud83cudf89ud83dudd34ud83dudd35ud83dudcfa u00bfQueu0301 opinas de que @ariscazares se dejou0301 ganar para ayudar a su hermano @ernest.cazares? ud83dude31ud83dudcf2