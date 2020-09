¿Se va a 'Exatlón'? Conductor de 'VLA' presume sus increíbles 'dotes' deportivos con Ernesto Cázares

Ciudad de México.- 'El Capi' Pérez, famoso y cómico conductor de Venga la Alegría, mediante sus redes sociales ha compartido videos en el que presume sus impresionantes 'dotes' deportivos al practicar parkour con Ernesto Cázares, ¿acaso se unirá a Exatlón con él?

Con su usual estilo del humor 'El Capi' mostró que no hay día que no vea el reality de TV Azteca para apoyar a su "gran amigo", Ernesto, con quien compartió mucho al entrenar juntos parkour, señalando que no había límites para él.

En los videos se puede ver a Pérez tratando de imitar cada uno de los hábiles saltos y giros en el aire de Cázares, claro que con sus dificultades al no ser un practicante recurrente del deporte.

Fuente: Instagram @capiperez