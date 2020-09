"Tacaño y malas mañas": Paul Stanley humilla a José Eduardo en 'Hoy' y él lo calla en vivo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 3 de septiembre el famoso actor, José Eduardo Derbez, brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para hablar de su nuevo proyecto en Televisa, la serie Renta Congelada.

Estoy muy contento, me emocionó mucho", dijo el hijo de Eugenio Derbez sobre su papel.

Sin embargo, el comediante fue recibido con burlas y humillaciones de parte del controversial conductor, Paul Stanley, quien lo exhibió en pleno matutino en vivo.

José Eduardo no se pudo quedar callado ante la burla que le hizo Paul y así le respondió.

No sé qué tan malas mañas, pero tacaño sí no, eso sí no amigo", contestó el actor entre risas.