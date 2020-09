Tania Rincón llena de ternura Instagram al celebrar 9 años de su boda: "El hombre de mi vida"

View this post on Instagram

Hace 9 anu0303os di el Su00cd con mau0301s amor y seguridad que he dado. . . . . . . . El diu0301a que decidiu0301 que queriu0301a pasar mi vida junto a Dani fue cuando eu0301ramos novios ( de 3 meses) y tuvimos por primera una discusiou0301n fuerte. Para ser sincera ya no recuerdo ni los motivos del porquu00e9 estau0301bamos enojados. Pero en el momento en el que Dani me tomou0301 de la mano y me dijo : u201cTania ahorita los dos estamos muy enojados vamos a esperar a tranquilizarnos para hablar y arreglar esto.u201d Me sentiu0301 en las nubes en ese justo momento y dije SI, Dani es el hombre de mi vida asiu0301 quiero tener todas las discusiones de la vida, con un tipo honesto, sereno , amoroso y empau0301tico. Te amo Cachorro feliz aniversario porque vengan mau0301s anu0303os tomados de la mano, sumando aneu0301cdotas y grandes recuerdos juntos . u201cEso Y Mau0301su201d