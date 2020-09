Tania Ruiz, la novia de Peña Nieto, estremece Instagram al modelar de esta forma en tremenda foto

View this post on Instagram

Si hay algo que te apasiona trabaja siempre para conseguirlo , sau0301cale el mayor provecho, hazlo evolucionar. Logra lo que tu quieres y no escuches nada q vaya en contra de lo que mas deseas. Al final harau0301n ruido ,pero serau0301s feliz por conseguirlo. Vive con ilusiou0301n... tienes que hacer lo que te apasiona . ud83cudf40ud83cudf40ud83cudf40ud83cudf40ud83cudf40 If there is something that you are passionate about, always work to achieve it, make the most of it, make it evolve. Get what you want and donu0026#39;t listen to anything that goes against what you want most. In the end they will make noise, but you will be happy to get it. Live with enthusiasm ... you have to do what you love.