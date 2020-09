¿Te acuerdas de Carmen? Así es su vida actualmente tras ganar 'MasterChef'

View this post on Instagram

Si las hojas de mau00edz hablaran contaru00edan todos los sueu00f1os que se han hecho realidad. Cu00f3mo decu00eda mi abuela y mi madre : u201cDe mau00edz venimos y sin mau00edz no vamosu201d. Porque las tradiciones importan y sin el mau00edz mi tradiciu00f3n no existe. Foto por : @fernando_agundis #maiz #corn #mau00efs #mexico #france #world #tamales #food #comida If the corn leaves could speak they will say all the dreams they came true . Like my grandma used to say with corn we go and without corn our way is not the same u201c. Because without corn my tradition it doesnu2019t exist and I am not the same girl with out tamales. Si les feuilles de tamales parlent, elles diront que tous les ru00eaves peuvent devenir ru00e9alitu00e9s. Comme ma grand-mu00e8re disait : u00abu00a0nous venons du mau00efs, et sans mau00efs nous nu2019avanu00e7ons pasu00a0u00bb Parce que sans mau00efs ma tradition nu2019existe pas et je ne suis pas la mu00eame personne sans tamales. #cuisine #famille #traditionalart