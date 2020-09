¡Tragedia en Televisa! Con siete meses de embarazo, querida conductora es intervenida de emergencia

Ciudad de México.- La conductora, Mariana Echeverría, mediante su cuenta de Instagram anunció que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia, debido a un problema de apendicitis.

En su relato la presentadora señala que todo se dio debido a un fuerte dolor en el estómago, estando en el mes siete de embarazo, por lo que se encuentra preocupada por saber que ocurrirá.

Estoy a punto de entrar a una pequeña cirugía, mala leche porque tantos años que tengo de vida y no me dio Apendicitis, y ahora que estoy embarazada me dio... nada más pido sus oraciones para que todo salga bien, esperemos que no se complique absolutamente nada, préndanme sus veladoras", explicó.