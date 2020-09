Tras el controversial triunfo de Ernesto, Ale Campos de 'Exatlón' habla de su eliminación

View this post on Instagram

Gracias a todos por sus mensajes de apoyo a Ale! Sin duda le daru00e1 gusto ver cada muestra de cariu00f1o que tienen hacia el. El dio todo su esfuerzo y ganas y esperamos de todo corazu00f3n, llegue a su objetivo, INSPIRAR A LAS PERSONAS ud83dudcaaud83cudffdud83dudd25u2728 #TodosSomosHu00e9roes Con todo y de aquu00ed para adelante ud83dudc4aud83cudffdud83dude00