Tras fuerte mensaje, exparticipante de 'Exatlón' confirmaría su regreso a TV Azteca y redes estallan

Y pensar que todo comenzou0301 con un u00bfy si te inscribes ? Hoy comienza de nuevo la aventura mau0301s increiu0301ble de mi vida , @exatlonmx despueu0301s de tres anu0303os de haber cruzado tantos caminos rocosos , con altibajos , con poca comida , auu0301n asiu0301 se creou0301 una gran familia , con grandes seres humanos, respetables , admirables y sobre todo de un corazou0301n gigante . Que si estoy triste ? , si por queu0301 serau0301 doloroso verlos compitiendo y no poder estar con ellos fiu0301sicamente , pero sin duda tendrau0301n todo mi apoyo y alma y corazou0301n con ellos @pascalnadaud y @ernest.cazares , son unos chingones , asiu0301 que hechenle ganas y los amo inmensamente , estoy feliz por que siguen cumpliendo sus metas . #teamheroes #equipoazulud83dudc99