Zoraida Gómez expresa su sentir al estar cerca de convertirse en madre

Ciudad de México.- A poco tiempo de convertirse en madre, la actriz mexicana, Zoraida Gómez, se sinceró y compartió algunos detalles de este proceso, así como de su sentir con respecto a la maternidad.

Durante una entrevista para Ventaneando, la intérprete de Televisa reveló que ha subido de peso, aunque es una situación que la tiene sin cuidado y es que trata de disfrutar al máximo de este momento.

He subido como 20 kilos, pero es no me ha importado porque todas mis amigas me dijeron que lo disfrute", indicó la artista.