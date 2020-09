Actriz estalla en 'VLA' y revela que Verónica Castro la cacheteó en Televisa por 'robarle' al marido

Ciudad de México.- Este miércoles 30 de septiembre se presentó la segunda entrega de la entrevista que brindó Felicia Mercado al programa Venga la Alegría y en esta parte recuerda el fuerte pleito que tuvo con su colega Verónica Castro.

La exreina de belleza tijuanense explicó durante Sus batallas que no tuvo muy buena relación con la protagonista de Rosa Salvaje pues esta la acusó de quitarle a su entonces marido Enrique Niembro.

Alfredo Palacios me dice 'Verónica está muy sentida contigo' y yo 'por?' y me dice que 'porque su novio, marido' y le respondo 'pero yo ni lo conozco.. la quieren encelar y no es cierto'", explicó la guapísima rubia.