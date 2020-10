Andrea Legarreta "explota de orgullo" por debut de su hija Nina en telenovela

View this post on Instagram

Esta chiquitita estau0301 cumpliendo un suenu0303o... Ayer iniciou0301 grabaciones de #TeAcuerdasDeMi ud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89 Te lo digo y te lo repito una vez mau0301s amor, mi corazou0301n explota de orgullo!! Tu amor por lo que haces, tu tenacidad y compromiso, te admiro por tantas cosas!! Pero sobre todo admiro el hermoso y dulce ser humano que eres!! Mereces todo lo bueno de la vida amor lindo!! Dios te bendiga y proteja SIEMPRE!! Que afortunadas son de conocer sus suenu0303os y pasiones desde pequenu0303as... NUNCA JAMAu0301S dejes de sonu0303ar y luchar por tus suenu0303os, de prepararte para ser mejor cada diu0301a, pero sobre todas las cosas JAMAu0301S dejes de amarte y CREER en ti!! Te amoooo infinito amor @ninarubinl u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f