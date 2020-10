Curvy Zelma revienta Instagram al presumir espectacular piel bronceada

View this post on Instagram

u2764ufe0fNoticia importante. Curvylovers estu00e1n coordialmente invitados a celebrar el medio millou0301n 500K manu0303ana 8pm en mi Instagram Live! En vivo y directo jaja... Se ponen guapos y guapas con su botana y a celebrar que les voy a marcar y todo. #curvyzelma #curvylovers #loquiereslotienes #500k