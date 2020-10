Daphne Montesinos, excompetidora de 'Exatlón', triunfa en TikTok con sus contoneos

View this post on Instagram

ud83dudc1bud83eudd8b Aveces es mejor volver a empezar para obtener un mejor resultado. Al empezar de 0 ,no tendru00e1s problemas q arrastrar. Esto aplica desde un problema de matemu00e1ticas ud83euddeehasta tu vida misma ... A veces es mejor borrar todo y vovler a comenzar..