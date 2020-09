¿Despedido? Tras críticas en TV Azteca, integrante deja 'Exatlón' y confirma que llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Tras una infinidad de críticas en redes, un integrante de Exatlón México anunció que regresa al país luego de apenas un mes en las playas de la competencia de TV Azteca, desatando especulaciones.

Este es el conductor de Venga la Alegría, William Valdés, quien confirmó que en unos días deja República Dominicana y vuelve a México luego de que estuviera apenas cuatro semanas como reportero en Exatlón.

Lee también: Tras exhibir catálogo de Televisa, polémica actriz llega a 'Hoy' y revela fuerte secreto al aire

Quiero dejar algo claro. Mucha gente empezó a decir: 'William no sirves para nada porque si fueras bueno te hubieras quedado toda la temporada'. Pero eso no fue el arreglo. El arreglo fue venirme un mes", dijo contundente.

Además, añadió que regresa porque necesita volver a los foros del matutino y cuidar a su mascota Snow.

El 6 de octubre me regreso a México. Nunca fue planeado quedarme en 'Exatlón' toda la temporada, por el simple hecho de que tengo una responsabilidad en México que se llama 'Venga la Alegría' y otra que se llama Snow y no tengo con quién dejarla".

Podría interesarte: Tras volver a la música y un divorcio, conductora de Televisa exhibe "asquerosidad" de su exsuegra

Tras sus declaraciones, el youtuber Alejandro Zúñiga comentó al respecto, cuestionando el por qué solamente duró un mes, dejando entrever que pudo haber pasado algo para regresarlo después de un tiempo tan corto.

Lo raro es para qué lo llevas un mes a conducir 'Exatlón'... ¿por qué no lo dejas toda la temporada? ¿Qué pasó, no hubo química? No es que lo lleves un mes y el rating vaya a subir, seamos claros y honestos".