"Ella no tiene la culpa de lo que él decidió": Charly López defiende a la ex de Xavier Ortiz

Ciudad de México.- Charly López sigue enfrentando fuertes críticas a casi un mes de la muerte de Xavier Ortiz; sin embargo, en esta ocasión el exGaribaldi sorprendió al defender a la expareja de su compañero asegurando que nadie es responsable de la lamentable decisión que tomó su colega.

Durante la charla que sostuvo con Alan Tacher, López trató de aclarar las diferencias que en su momento tuvo con Ortiz, y aclarando que no responderá a los ataques que recibe en redes sociales, manifestó:

Si ven la entrevista hay un momento en que él me empieza a atacar duro (…) y yo sí me voy a yugular… y te digo una cosa, lo volvería a hacer, porque no voy a permitir que alguien o tú me llame ratero cuando no tienen fundamentos".