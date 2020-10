Estas son los 5 estrenos de Netflix que no te puedes perder; Lily Collins participará en uno

Ciudad de México.- Netflix es actualmente el servicio de streaming más popular que hay y que es dirigido para todas las edades por su extenso catálogo en series y películas.

Desde hace algunos días, la empresa liberó cuáles serán sus próximos estrenos que estarán disponibles, entre ellos la mayoría son creaciones originales como algunos la siguiente lista:

Emily en París

Esta serie creada y producida por Darren Star, llegará a la plataforma el 2 de octubre con su primera temporada de 10 episodios. Trata sobre una chica veinteañera interpretada por Lily Collins, que decide mudarse a París.

Solo los valientes

Este drama del 2017 estará disponible a partir del 15 de octubre. Es una película dirigida por Joseph Kosinski, protagonizada por Josh Brolin y Miles Teller. La historia está basada en la de unos bomberos que trató de detener un incendio en Arizona en el año 2013.

La maldición de Bly Manor

Es una serie de terror creada por Mike Flanagan basada en la novela The Turn of the Screw, también es secuela de The Haunting of Hill House. Su estreno es el día 9 de octubre, cuenta con las actuaciones de Victoria Pedretti y Amelie Smith.

El Halloween de Hubie

Es una película del genero comedia de terror, coproducida, escrita y protagonizada por Adam Sandler. Trata sobre cómo 'Hubie Dubois' intenta hacer la noche de Halloween más atractiva para los jóvenes de su pueblo. Será estrenada el 7 de octubre.

Grand Army

Esta serie dramática trata sobre cinco chicos de Brooklyn que luchan por sobrevivir y obtener un futuro mejor mientras lidian con el caos que hay en el mundo. Es creada por Katie Cappiello que estará disponible a partir del 7 de octubre.

Fuentes: Xataka y Netflix