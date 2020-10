Famoso excomediante de Televisa asegura haber dejado el alcoholismo tras la pandemia

Ciudad de México.- Ante la actual contingencia por Covid-19, muchos famosos se han visto en el desempleo o con muy poca carga laboral, luego de que se frenaran presentaciones en vivo y se cancelaran proyectos.

Sin embargo, a pesar de todo lo malo, esto también ha logrado significar buenos cambios para muchos, tal como lo ha expresado Juan José Mendoza Muñoz, mejor conocido como JJ El Comediante.

Quien, en su reciente entrevista con medios de comunicación, se mostró feliz de ya poder ofrecer una presentación con el 30 por ciento de asistentes y bajo todas las medidas preventivas que conlleva.

Entre otras cosas, JJ fue cuestionado sobre el alcoholismo que hace ya un tiempo afirmó padecer, luego de un escándalo donde presuntamente subió a un escenario bajo influjo del alcohol, por lo que dijo:

Como ya me había pasado eso y sientes que el alcohol no te hace nada, pues fue un descuido que tuve por ahí y la verdad es que nunca me lo perdoné ni yo, desde ahí me prometí que no subiría a un escenario tomado".