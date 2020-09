Fernando Carrillo defiende a su prometida al ser criticada por publicar foto comprometedora

View this post on Instagram

Las mujeres no podemos ensenu0303ar los pezones porque estau0301n sexualizados, y se supone que las mujeres no tenemos sexualidad, o si la tenemos no debe notarse. Porque nuestro cuerpo no es para nosotras, es para otros. Porque no nos pertenece, y nuestra sexualidad tampoco. Son para un hombre, y solo eu0301l debe tener acceso al mismo y a lo sexual del mismo. Vivimos en una sociedad obsesionada con regular y controlar el comportamiento de la mujer bajo la excusa de la u201cdecenciau201d y la u201cmoralu201d. De repente, mostrar mis pezones pasa a ser una u201cofensa moralu201d que pone en duda mi integridad como mujer. No se trata de respeto. Se trata de IGUALDAD. Y seremos mucho mau0301s iguales cuando podamos ir, como ellos, a pecho descubierto en contextos informales (como la playa, el gimnasio, el parque en un diu0301a de verano) sin que nadie se escandalice. #selflove #freenipples #mujeresemprendedoras