Golpe a 'VLA': Tras dejar Televisa y perder 30 kilos, polémica conductora regresa a 'Hoy'

View this post on Instagram

el u00fanico pretexto es no querer ser saludable. Y el u00fanico q logru00f3 enseu00f1arme a comer bien fue @clinicametaboliko solo su mu00e9todo me ha funcionado y ya voy para 6 au00f1os. Y no fue operaciu00f3n fue #diciplinapositiva #Perderpeso #pierdegrasa #recuperatuvida #sistemaproteinado #sobrepeso #obesidad #monterrey #cdmx SI YO PUEDE, tu00fa no crees hacerlo?