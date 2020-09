¡Guapísima! Curvy deleita pupilas el exhibirse con enloquecedor vestido 'rojo pasión'

Ciudad de México.- La reconocida y alegre conductora de Venga la Alegría, Zelma Cherem, mayormente conocida como Curvy, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales luego de que compartiera una enloquecedora fotografía en la que aparece haciendo derroche de su espectacular e increíble belleza.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la polémica presentadora publicó la instantánea en la que se le aprecia posando cautivadoramente a la cámara mientras se luce en un radiante vestido de color 'rojo pasión', con lo que sin duda dejó encantado a más de uno.

Me gustan los miércoles y me gustan mis tacones de animal print. Me gusta ser una mujer grandota y me gusta esta foto", escribió la famosa en la postal.