Lucía Méndez se tuvo que hacer prueba de Covid-19 por el beso que Rey Grupero le robó

Ciudad de México.- La guapa cantante y actriz, Lucía Méndez, recientemente ha llegado a verse de nuevo en la polémica, pues hace unos días presentó su nuevo sencillo, Mi México, en De Primera Mano y las cosas no salieron como ella esperaba, pues se descubrió que hizo playback.

Eso no fue todo, pues poco después, Lucía se presentó en un programa donde se encontró con el youtuber, Rey Grupero, quien no desaprovechó la oportunidad y decidió robarle un beso en la boca a la actriz.

Lee también: Tras volver a la música y un divorcio, conductora de Televisa exhibe "asquerosidad" de su exsuegra

Obviamente esto molestó a la artista, pues no se esperaba que el influener realizara algo tan atrevido e inesperado, en su reciente entrevista con Suelta la Sopa, Méndez contó que se tuvo que hacer la prueba de Covid-19 al salir, pues temía ser contagiada.

Si me dio miedo, me fui a hacer la prueba rápida y no tengo nada", señaló.