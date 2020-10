Mar Milla, ex de Alex Ibarra demanda al actor por presunta violencia doméstica

Ciudad de México.- Mar Milla, la expareja de Alex Ibarra, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, informó que demandará al actor por presunta violencia doméstica.

En su relato, Milla asegura que el histrión tiene serios problemas con el alcohol, por lo que cuando bebe, se pone a discutir en presencia de sus hijos, resultado afectados por el comportamiento de su padre.

Por lo que en días recientes, la cosas se salieron de control, por lo que Ibarra agredió físicamente a su expareja, aunque aceptó que aún vive en la casa de su suegra Julissa, quien no ha interferido en sus problemas.

Vivo aquí porque sino me tendría que ir a Veracruz con mi familia y él eso no lo permite porque me puede acusar de abandono de hogar, o sea me tiene amenazada por todos lados... no me da una pensión alimenticia", dijo.