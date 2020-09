"Ni lo quieres": Tunden a Edwin Luna tras dedicar tierno mensaje a su hijastro en Instagram

View this post on Instagram

Felicidades hermoso @damianccito han pasado ya algunos au00f1os de estar juntos y tener el amor de un padre a un hijo y viceversa. Cada du00eda son con mu00e1s madurez nuestras platicas y comprendes muchas otras cosas y aun asu00ed tu amor hacia a mi es incondicional y siempre firme. Se que eres y seguiru00e1s siendo un gran guerrero en esta vida con el apoyo de todos en #Familia , te amamos. ud83dudc93 ud83dudc95 u2764ufe0f tu papi #Alex y yo siempre vamos a luchar de una u otra forma por tu futuro y sabemos que a los dos nos amas y nos respetas como tal.