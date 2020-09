"Parece Speedy González": Laura G luce peculiar atuendo en 'VLA' y la destrozan en Instagram

View this post on Instagram

Mieu0301rcoles en @vengalaalegriatva .... u2764ufe0f . . . Este mieu0301rcoles me tocou0301 portar este gran vestido de @josefina_byverosolis u2764ufe0f...u00a1 Mucho corazou0301n! ... . . Peinado: @clau_peinado Maquillaje: @exesymakeup Foto: @sergiotorressa