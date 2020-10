Pedro Sola cuenta sobre la vez que un conductor de 'Hoy' le dio un 'aventón' al salir de TV Azteca

Ciudad de México.- El famoso presentador de Ventaneando, Pedro Sola, contó en la reciente emisión del programa de espectáculos, una de sus divertidas anécdotas y experiencias con respecto al transporte público en la Ciudad de México.

Pedro mencionó, que él, cuando era niño, se paseaba con su abuela en camiones para ver el centro de la capital cuando se inundaba.

Lee también: Tras volver a la música y un divorcio, conductora de Televisa exhibe "asquerosidad" de su exsuegra

Ya en una edad más adulta, el conductor de televisión dijo que tuvo la oportunidad de tener su propio automóvil y ya no necesitó más de peceros o el metro.

Sin embargo, casi se las vio complicadas, debido a que, en sus inicios en TV Azteca, su carro no circulaba los días viernes y para llegar a su trabajo tenía que tomar distintas rutas.

Además, destacó, que, al momento de la salida, Pedro le tenía que pedir un 'aventón' a Juan José Origel, quien fue su compañero en los inicios del famoso programa de televisión.

Te podría interesar: Tras exhibir catálogo de Televisa, polémica actriz llega a 'Hoy' y revela fuerte secreto al aire

Cuando yo empezaba en Televisión Azteca y tenía que hacer Ventaneando, mi coche no circulaba los viernes, entonces tomaba el metro en Polanco, me bajaba en Barraca del Muerto y tomaba un camión que me trajera a TV Azteca".