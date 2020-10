¿Recuerdas a 'Pikolín' Palacios? Esto pasó con él tras su paso por 'Exatlón'

View this post on Instagram

Voy por mi cuarto partido como Director Tu00e9cnico y me volviu00f3 el alma al cuerpo, la pasiu00f3n y la ilusiu00f3n que despierta este hermoso deporte! Regresaron los viajes, las concentraciones,el ambiente de vestidor, el olor del pasto, la aficiu00f3n y el esfuerzo de mis grandes jugadores Woooooow!!! Gracias dios ud83dude4fud83cudffc por cuidarme y guiar mi camino!!! u26bdufe0fu26bdufe0fu26bdufe0fu26bdufe0fu26bdufe0f