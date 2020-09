¿Si ha corrido a conductores de 'Hoy'? Andrea Legarreta habla sobre su poder en Televisa

Ciudad de México.- En la reciente entrevista que tuvo con Yordi Rosado la querida conductora, Andrea Legarreta, rompió el silencio y habló sobre su poder dentro de Televisa, aclarando si ella era responsable de las salidas de sus compañeros en el programa Hoy, como la acusaron en el caso de Mauricio Mancera.

No corro a la gente, no tengo ni nunca he tenido ese poder, no me han regalado nada. He tenido compañeros, que después de haber trabajado hace años con ellos, sigo en contacto con ellos… Creo que he conservado amistades muy lindas en este medio, relaciones de respeto", aseguró Andrea.