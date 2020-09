¡Sin pelos en la lengua! Mariana exhibe 'secretos' de Vicente Fernández Jr.: "Mi cara lo dice todo"

View this post on Instagram

El estaba ocupado yo estaba ocupada ,nos desocupamos y nos ocupamos ! Jajajajajaa @marianagp01 novia de @vicentefdzjr9 cuenta como lo conociou0301 y tambieu0301n contou0301 que quiere tener mau0301s hijo ..., me encanta que sin ninguu0301n problema dice que ella estau0301 operada y que todas pueden estar como ella ! Que lo que vale es lo que tienen dentro ud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffc muy cierto