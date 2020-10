Tragedia en Televisa: Al borde del llanto, conductora de 'Hoy' da triste noticia: "Perdí a una hija"

Ciudad de México.- La querida conductora Andrea Legarreta, quien lleva 22 años al frente del programa Hoy y más de 30 de carrera artística en Televisa, se ha ganado el corazón del público por su talento, belleza y carisma.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la presentadora, pues en entrevista con Yordi Rosado habló del que ella considera el día "más triste de su vida", cuando ella y su esposo Erik Rubín perdieron a su primera hija.

Perdí a mi bebé a las 12 semanas. Más bien no se logró, no tuve un aborto espontáneo, simplemente no se desarrolló. Mía llegó a los 5 años de casados Erik y yo", confesó.

La conductora reveló que al año de casados, ella y Rubín decidieron intentar tener un bebé, pero que al lograr quedar embarazada, tuvo la difícil pérdida. Confesó que a la siguiente vez que se embarazó, tenía mucho miedo de que se volviera a repetir la historia.

Yo desde niña soñaba con ser mamá, entonces cuando nos dieron la noticia fue precioso y que llegara a la doctora y me dijera que no se había logrado, fue de lo más triste que he vivido porque mi ilusión era tan grande".

La presentadora de Televisa añadió que su esposo no pudo estar con ella en ese momento porque estaba en un estudio de grabación, lo que lo volvió una experiencia aún más aterradora al enfrentarla sola.

Me metieron al quirófano, o sea fue muy fuerte, parece como un sueño. Volteo hacia atrás y lo veo como una pesadilla, fue muy duro y doloroso (...) No le pude decir que habíamos perdido a nuestro bebé, fue terrorífico".

Legarreta confesó que obviamente no quería que le pasara de nuevo, pero aseguró que como pasaron varios años luego de la terrible vivencia, comprendió que el resultado no podía estar en sus manos y lo dejó en manos de Dios.

Cuando me embarazo de Mía, como a los 6 meses estamos en una comida, me levanto y me encuentro un sangrado que no lo podías creer. La doctora me manda a mi casa a acostar y era como que: 'No por favor' y al día siguiente me iba a recibir. Pasamos la noche abrazados y con mucho miedo".

Con la voz entrecortada y al borde del llanto, la conductora revela como suplicaba a Dios que le dejara quedarse con su bebé.

Nada más decía, por favor Diosito, déjamela. Para mí era mi niña. Ya se llamaba Mía. Le decía 'por favor dame chance, no lo permitas de nuevo'".

Actualmente, la conductora tiene dos hijas, Mía y Nina, quienes triunfan en el medio artístico. Mientras Mía incursionó en la música, Nina en la actuación, pues recién acaba de empezar grabaciones en la telenovela de Televisa Te Acuerdas de Mí.

Aún con los ojos llorosos, la estrella del matutino de Las Estrellas finalizó con una hermosa anécdota, pues asegura que tras perder a su primer bebé, Nina (su hija menor) para ella es un angelito que llegó tras esa dolorosa experiencia.

Después de Mía, me embarazo de Nina y ella se me adelanta un mes y nace en la fecha que yo perdí mi primer embarazo. En enero, el día que me hicieron el legrado, llegó Nina. Nina tiene los ojos que yo soñé, los ojitos claros que soñé estando embarazada de Mía".

