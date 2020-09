Tras dejar TV Azteca, 'La Bebeshita' de 'Enamorándonos' seduce a fans con enloquecedora foto

View this post on Instagram

Hola bebes u2764ufe0f.... nos reunimos varios bebeshitos para consentirlos y regalarles 10mil pesos .... asiu0301 que vayan y participen... sigan las bases bebes ud83dudc47ud83cudffcud83dudc47ud83cudffcud83dudc47ud83cudffcud83dudc47ud83cudffc . ud83dudea8 NOS REUNIMOS DIFERENTES PATROCINIOS DE TODA LA REPUu0301BLICA MEXICANA, PARA PONER NUESTRO GRANITO DE ARENA EN ESTA CONTINGENCIA Y REGALARLES UN SUPER PREMIO DE ud83dude0dud83dudcb5 ud83dudcb210,000 MIL PESOS ud83dudcb5ud83dude0d . . *Para poder GANARLOS solo tienes que seguir estos sencillos pasos: . u2705Busca esta imagen en @giveaway_oficial_2020 u2705Seguir ese Perfil, junto a las 50 Cuentas que sigue. u2705Etiqueta au00a0 3 amig@s en la publicaciou0301nu00a0 de @giveaway_oficial_2020 u274cNO CUENTAS FAKE, NO CUENTAS DE FAMOSOS, NI DE OTRAS TIENDAS, NO EMOJIS, NI AUTO-ETIQUETARCEu274c u2705SOLO CUENTAS REALES Y PERSONAS MAYORES DE 18 ANu0303OS. u2705Puedes participar las veces que gustes siguiendo paso a paso las bases anterioresud83dudc46ud83cudffbud83dudc46ud83cudffb . u26a1PLUS o BONUS EXTRA: DARLE ME GUSTAu2764 A SUS ULTIMAS FOTOS DE TODOS LOS PATROCINADORES.(para hacer valido esto, en caso que te haga falta uno de los anteriores puntos) . ud83cudf1fEste GIVEAWAYu00a0 se Terminau00a0 el prou0301ximo LUNES 5 DE OCTUBRE 2020. Y DAREMOS A CONOCER AL GANADOR EN UNA TRANSMICION EN VIVOu00a0 EN LA CUENTA DE u27a1ufe0f@giveaway_oficial_2020 u26d4En caso de que el o la GANADORA no haya seguido CORRECTAMENTE Y NO CUMPLA LOS 3 PASOS A SEGUIR, SE ESCOGERAu0301 OTRO GANADOR@. ud83dude4cud83cudffbMUCHA SUERTE A TOD@Sud83dude4cud83cudffb . . ud83cudf1f Esta actividad no esta relacionada con instagram ud83cudf1f