Tras dejar TV Azteca y la muerte de su pareja, actriz de Televisa explota y declara esto en 'Hoy'

Ciudad de México.- Luego de que saliera a la luz una publicación que señalaba a la actriz Sharis Cid como la tercera en discordia en la relación de su consuegro Arturo Peniche y su esposa Gabriela Ortiz, ella rompe el silencio.

Visiblemente molesta por los rumores de haber sido la supuesta responsable de acabar con ese matrimonio, Sharis, quien regresó a Televisa hace un par de años luego de estar en varias telenovelas en TV Azteca, estalló en el programa Hoy contra la revista que difundió la noticia.

Es una bajeza, una atrocidad esto que hicieron la nota, estoy impactada. Para mí la familia Peniche es mi familia. ¿Destruyeron familias y la gente no habla? Ya basta. Una portada de una revista tan corriente, tan vulgar y tan fuera de lugar no me va a tumbar".