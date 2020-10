Tras veto de Televisa y desfigurar su rostro, actriz llega a 'VLA' y deja en shock a TV Azteca

Ciudad de México.- Lucía Méndez, quien cuenta con más de 50 años de trayectoria artística en el medio y ha sido llamada una de las divas más icónicas de México, dio una entrevista exclusiva a Venga la Alegría e hizo una contundente declaración.

Luego de ser vetada de Televisa en los 90's durante más de 15 años por irse a Telemundo y posteriormente brillar en telenovelas de TV Azteca, Méndez concedió unas palabras al matutino competencia del programa Hoy.

Aunque no es noticia nueva que la actriz y cantante luce un radical cambio físico en la actualidad, pues se ha hecho ya varios 'arreglitos' y cirugías en el rostro para rejuvenecer su imagen y ocultar el paso de la edad, aún sigue provocando polémicas en el medio.

Luego de visitar el matutino Hoy hace un par de semanas para promocionar su música, la artista mexicana ahora presentó su nuevo tema Mi México en el Ajusco y fue entrevistada por la conductora Flor Rubio, con quien tuvo una sincera plática en la que abrió su corazón y habló de cómo maneja tanta controversia en su vida.

Si tú te fijas en mi vida personal, ¿cuándo me has visto en un problema?. Siempre es que si me desfiguré, que si las cirugías, que si soy mentirosa, o sea... que si mi hijo es hijo de Luis Miguel o que si hice playback... yo digo que 'dejen que los perros ladren Sancho, seguiremos cabalgando'. Esto nunca ha sido provocado por mí, sino por alguien más".

Los ataques son muy obvios, como que son preparados. Ves el perfil de esa persona y son bots. Me tienen bien analizada pero no me la pasaré demandando a todo el mundo o haciendo una investigación. Dios marca mi camino y me dice que yo no haga nada y le deje la venganza a él".