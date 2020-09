Tras volver a la música y un divorcio, conductora de Televisa exhibe "asquerosidad" de su exsuegra

Ciudad de México.- Una de las conductoras de Netas Divinas confesó lo que vivió con su exsuegra y que pasó momentos un poco malos por acciones que hacía.

Junto a Paola Rojas, Consuelo Duval y Natalia Téllez, Daniela Magún exhibió ante ellas y el público que tiempo atrás vivió con su exsuegra seis meses pero que fue difícil porque ella tenía trastorno obsesivo compulsivo (TOC).

Para lavarla tenía que desinfectar el área donde la iba a lavar, fumaba mucho y las colillas de cigarro no las tiraba...seis meses, pero un día me saqué de quisio y fue a gritar 'ya no puedo' pero en loca desquiciada, ya no podía más".