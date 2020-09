¿Vuelve a Televisa? 'Gomita' estrena programa y se la comen viva: "No tienes talento"

View this post on Instagram

#GOMITAPUNTOG Les tengo mi NUEVO BEBEu0301, este proyecto lo vengo cocinando y este 5 DE OCTUBRE, 8:00 pm hora Meu0301xico es el ESTRENO Mi programa en vivo por YouTube en MI NUEVO CANAL GOMITAPUNTOG. Corre y SUSCRIu0301BETEud83dudc93 GRACIAS POR CREER EN MI @alexisnunezoliva @gomitapuntog