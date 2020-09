Adiós Televisa: Tras 13 años en 'Hoy', Galilea Montijo habla de su salida y 'despido' de productora

Ciudad de México.- Galilea Montijo, conductora del programa Hoy, hizo fuertes confesiones ante la prensa sobre los cambios que vienen para el matutino de Televisa, el más visto en la televisión abierta mexicana.

En uno de los accesos a Televisa San Ángel, la presentadora habló de varios temas, desde las polémicas declaraciones de Alfredo Adame, hasta la eventual salida de ella y Magda del programa.

Lee también: Tras 15 años en 'Hoy', productora enfurece y 'despide' a conductor por traicionarlos con 'VLA'

La tapatía habló de los cuidados sanitarios que han tomado para seguir acudiendo al foro, además de que declaró que Andrea Legarreta se cuidaba mucho y los cuidaba a ellos pero que el virus es "como una ruleta rusa".

La conductora declaró sobre Alfredo Adame, exconductor de Hoy que arremetió hace unos días contra el matutino y la productora.

A mí me parece espantoso cuando una persona sale de cualquier empresa y se va a hablar horrores de esa empresa que tanto les dio e hizo por ellos. Yo soy un producto, así es. Si el día de mañana me dice Televisa: 'Ya no te necesitamos', yo estaré eternamente agradecida con la empresa y productores porque he aprendido".

Además de hablar de sus rutinas de ejercicio para mantener su increíble figura, reveló algo inesperado. Galilea rompió el silencio sobre su salida del matutino luego de 13 años siendo parte del elenco y el posible despido de Magda de la producción.

Podría interesarte: ¿Adiós TV Azteca? Tras dejar 'Ventaneando', Bisogno habla de más y humilla a Chapoy al aire

"Los procesos de cada productor tienen un inicio y un final. Se comenta que el de Magda es este año. ¿Qué pasará en ese proceso? ¿Has pensado en tomar un descanso?", le pregunta el periodista Edén Dorantes, a lo que ella responde que desde hace algunos años ha pedido salir pero se lo han negado.

Cada año le pido a la empresa si me deja salir pero la empresa me dice: 'No, quédate otro año, quédate otra vez con esta producción'. Yo la verdad hago lo que la empresa me diga. Amo lo que hago, no es que esté cansada pero ya voy a cumplir 13, 14 años. También si no hiciera el programa 'Hoy' me faltaría mucho porque es un programa que yo quiero mucho", dijo contundente.