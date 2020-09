Adiós TV Azteca: Tras fracaso en 'La Voz', María José regresa como protagonista a Televisa

Ciudad de México.- María José tras una larga temporada como coach de La Voz y haber perdido ante el equipo de Christian Nodal, ha reaparecido en el programa Hoy para hablar en exclusiva sobre un proyecto en Televisa en el que actúa como protagonista, ¿acaso ya le ha dicho adiós a TV Azteca de manera definitiva?

La interprete de Amante señaló que se siente muy feliz de formar parte del melodrama Esta Historia Me Suena, en el que para un capítulo ha sido la protagonista, señalando que para ella este era un proyecto muy bonito que enseñaba valores además de tener mucho rating.

Feliz de la vida de estar en esta tercer temporada que siempre me invitan, un proyecto muy bonito, con muchisímos valores y con muchisímos rating", fueron las palabras de María José.

Finalmente le cuestionaron si se lanzaría como protagonista de una novela completa, a lo que ella señaló que no podría en este momento responder un sí o un no, pero que no estaba cerrada a la idea.

Mira la verdad yo me pongo muy nerviosa y muy ansiosa con el tema de la actuación, pero no digo de esta agua no he de beber, posiblemente sí tendría que revisar el rollo con mi hija", señaló la cantante.

Fuente: YouTube @Hoy