'Guerreros 2020': Magda Rodríguez cumple "capricho" de Macky y fans explotan

Ciudad de México.- La polémica y las tensiones se encuentran a la orden del día en Guerreros 2020 y tiene como protagonista a Macky González, capitana de Las Cobras, y la productora del proyecto, Magda Rodríguez.

Al final del episodio del jueves, durante un en vivo en las redes sociales de Guerreros 2020, Macky confesó que desea que Said P tenga una segunda oportunidad para volver al equipo y se enfrente a Julio Ron.

La petición que hizo la capitana de Las Cobras molestó a un gran sector de los televidentes, por lo que se manifestaron en las redes sociales de Magda para pedirle que no cumpla el "capricho" de Macky.

Fue algo que pidió Macky", respondió la productora.

Por otro lado, Said P expresó su molestia con el hermano de José Ron, pues este no respetó un acuerdo del equipo, mismo en el que se estipuló que no ganaría para no arriesgar el puesto del cantante.

Fuente: Instagram @superguerreros2020