Hija de Valentín Elizalde revela que Tano la amenaza a ella y a su famillia: "Iremos legalmente"

Ciudad de México.- Nuevamente la familia Elizalde se encuentra en gran polémica al señalar que han recibido amenazas de muerte por parte de una persona muy cercana.

Valentina Elizalde fue quien denunció que su tío Tano ha estado amenazándola a ella y a su familia esto mediante una entrevista que dio en Ventaneando en donde habló sobre las llamadas telefónicas:

He recibido desde críticas a amenazas de muerte. Me daba un poco de miedo, pero ahora ya no, una persona como él que no está bien ni mentalmente ni en su persona no tiene la capacidad de hacernos algo más, sino que es puro hablar, pero no lo va a hacer".